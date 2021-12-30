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Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı

30.12.2021 14:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye bu memlekete yazıktır, günahtır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda 'artı 3, eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terkedildi? Kimin talimatıyla terk edildi?" dedi.

Kılıçdaroğlu, KPSS'de başarılı olan ancak mülakatta elenerek tercih hakkını kaybedenlerle ilgili görüşme yapmak üzere öğle saatlerinde beraberindeki parti yöneticileriyle Milli Eğitim Bakanlığına geldi.

Görüşme talebinin geri çevrilmesi üzerine Bakanlık binası önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasbediliyorsa ve bu gasbedilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en iyi insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa, buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin böyle bilmesini isterim." ifadesini kullandı.

Dün bir feryadı dile getirdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, KPSS'de, 80, 90, 95 puan alanların sözlü sınavlarda ve mülakatlarda elendiğini duyduğunu aktardı.

"Siz adaleti sağlamak zorundasınız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onlarla konuştum, yazıktır, günahtır. Bu ülkeye bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda 'artı 3, eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terkedildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın, evladını üniversiteye nasıl hazırladığını, sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyeniniz var mı? Bütün anne babalara sesleniyorum. Bütün anne babalar adına konuşuyorum. Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var, hukuksuzluk var. Bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştaya gittiler, davaları açtılar. Danıştay, mülakatlarda yapılan haksızlığı tescilledi. Verdiği kararda diyor ki, 'Verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır'. Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız, şu gördüğünüz binada oturanlar, yani Milli Eğitim Bakanlığında oturanlar, ki dürüst bürokratları ayırıyorum, oturanların yatacak yeri yoktur. Siz adaleti sağlamak zorundasınız."

Öğretmen alırken haksızlık yapılamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız." diye konuştu.

"Dürüst bürokratlar başımın üstüne"

Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağının herkesçe görüleceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim, 'Haksızlıkların altına imza atmayın, mesafeli durun' diye söyledim. Bunu her yerde, her ortamda söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bu şeytanlarla hesaplaşmak da benim namus borcumdur, boynumun borcudur." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, "Siz gelmeden önce Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama geldi. 'Kapılarımız herkese açık fakat emrivaki görüşme taleplerine yanıt vermemiz mümkün değil' ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine, "Sarayın talimatıyla iş yapanları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim, sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır. Asıl hedefim o." yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, "Danıştay'ın böyle bir kararı yok" açıklaması da hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Az önce Danıştay kararlarından söz ettim. Hayatın olağan akışına aykırı olan bu mülakatların iptal edilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı

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milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Danıştay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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