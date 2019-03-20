Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Milliyetçilik, Ülkücülük Sıradan Bir Olay Değildir"

Kılıçdaroğlu: "Milliyetçilik, Ülkücülük Sıradan Bir Olay Değildir"

1 saat önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Keçiören, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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