Kılıçdaroğlu: "Milliyetçilik, Ülkücülük Sıradan Bir Olay Değildir"
1 saat önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören
mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:12 Kaynak: AA
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