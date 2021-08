Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Dünyada terörden en büyük acıyı gören ve yaşayan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bizim askerlerimizin, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık. Hiçbir evladımızın burnu kanamasın. Ayağına, tırnağına taş bile değmesini istemiyoruz. Bir an önce, askerlerimizin evlerine, Türkiye'deki kışlalarına, ailelerinin yanlarına dönmelerini arzu ederiz." diye konuştu.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi