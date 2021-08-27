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Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (1)

27.08.2021 16:27
Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizin, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizin, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da orman yangınlarının etkilediği alanlarda yaptığı incelemenin ardından partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla toplantı düzenledi.

Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Afganistan'da herkesi düşündüren ve kaygılandıran gelişmelerin olduğunu belirterek en son patlayan bombaların pek çok insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

Dünyada terörden en büyük acıyı gören ve yaşayan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bizim askerlerimizin, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık. Hiçbir evladımızın burnu kanamasın. Ayağına, tırnağına taş bile değmesini istemiyoruz. Bir an önce, askerlerimizin evlerine, Türkiye'deki kışlalarına, ailelerinin yanlarına dönmelerini arzu ederiz." diye konuştu.

Afganistan'dan Türkiye'nin çekilmesini istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Uluslararası bir sözleşme olmadan, NATO'nun bir sözleşmesi olmadan, BM'nin bir kararı olmadan, askerlerimizin orada tek başına durmasını doğru bulmuyorduk. Bunu defalarca ifade ettik." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen Afganların kendi ülkelerine gönderilmesi konusunda hükümetin karar almasını istediklerini ifade ederek, bu konuda atılan ciddi bir adımın olmadığı bildiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Resmi rakamları Sayın Erdoğan açıkladı. İyi de bu insanlar nasıl geldi? Gayriresmi rakamları da açıkladı. Peki bu insanlar nasıl geldi? Acı olan ne biliyor musunuz? Sınırlarımızın yol geçen hanına döndüğünü bizzat Erdoğan'ın açıklaması. 'Gayriresmi şu kadar kişi geldi.' Ne demek ya? Hani kuş uçsa görüyorduk. İtiraf ettiği için çok memnunuz. Gayriresmi rakamları da 'Şu kadardır' diye ifade etmekte doğru değil. Hem gayriresmi diyorsunuz hem rakam veriyorsunuz. İyi de bu rakamları nereden buluyorsunuz? Kim veriyor bu rakamları size. ya daha fazlaysa ne olacak? İşin özeti, kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. 2 bin 500 kilometrelik yolu katedip, kendi ülkesinden Türkiye'ye gelen bir düzeni, bir anlayışı, bir göçü, bir sığınmacı olayını kabul etmiyoruz. Eğer çok istiyorsa tamamını sarayına alsın. Saray nasıl olsa çok geniş. Bahçesi de geniş. Sığınmacıların tamamını oraya alsın. Afgan sığınmacıları. Çıkabilecek sorunlar konusunda endişeliyiz. Çıkabilecek olaylar konusunda endişeliyiz. Umarım bu endişemizi, ülkeyi yöneten siyasi otorite inşallah anlar. Ülkemize terörün olmamasını, Türkiye'nin terörden büyük acılar çektiğini ve bundan arınması gerektiğini ifade etmek isterim."

(Sürecek)

Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika
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