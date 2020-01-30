Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin annesini hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin annesini hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin annesini hastanede ziyaret etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce'yi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin annesini hastanede ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce'yi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce'yi bugün tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu hastane girişinde Muharrem İnce ile birlikte Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı CHP eski Milletvekili Mehmet Haberal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kılıçdaroğlu, Zekiye İnce'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca, aynı hastanede tedavi altında bulunan Eski Gelirler Genel Müdürü Merhum Altan Tufan'ın eşi Fatma Sema Tufan'ı da ziyaret etti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
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