Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti
11.03.2021 14:16
Kılıçdaroğlu'nun Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunması UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak merkez Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüştü.
Kılıçdaroğlu'nun Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunması
UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak merkez Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.
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