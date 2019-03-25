Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı
43 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle andı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, BBP
'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
'nu vefatının 10. yılında rahmetle andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından, Kahramanmaraş
'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle anıyoruz. Ölümünün üzerindeki sır perdesinin kaldırılmamasının sorumlusu iktidardır. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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