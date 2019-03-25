Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı

Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı

43 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle anıyoruz. Ölümünün üzerindeki sır perdesinin kaldırılmamasının sorumlusu iktidardır. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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