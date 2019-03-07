Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar Bu Toplumun Kanaat Önderleri"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz. Seçimle geldiniz. Sizlerle ilgili bizim büyük projelerimiz var" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, "Ankaralı hanımlar musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyor. Dolayısıyla para yok, merkezi hükümet yardım etmezse hizmet gitmez, bunların tamamı hikaye. Parayı veren sizsiniz. Siz parayı veriyorsunuz o da size hizmet sunuyor. Ankara Büyükşehirin devasa bütçesi var. Şu yollara dikilen fidanlar nereden geldi? İtalya'dan. Bu memlekette fidan mı yok, orman mı yok, ağaç mı yok, çam mı yok, çınar mı yok? Hepsi var. Muhtar olarak sormanız lazım, bunların hepsi bu memlekette varken niye İtalya'dan geldi? Hangi gerekçeyle geldi" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Ankara'nın meşhur keçisi, tavşanı, kedisi ve güvercininden oluşan dört beyazının unutturulmayacağını söyledi.



"Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz"



Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Muhtar kardeşlerim, sizler bu toplumun kanaat önderlerisiniz. Seçimle geldiniz. Sizlerle ilgili bizim büyük projelerimiz var. Muhtarlarla ilgili benim yaptığım bütün açıklamalar sizin hak ettiğiniz açıklamalardır. Muhtarların niye bütçesi yok? Şöyle bir düşünün, sizin diğer seçilenlerle ne farkınız var? Milletse aynı millet, oysa aynı oy. Niye siz böyle demokrasinin üçüncü sınıf insanları olarak bir yerde tutuluyorsunuz? Destek vereceksiniz. Sizleri yüceltmemiz lazım. Elbirliğiyle çalışmamız lazım. Beraber yöneteceğiz. Beraber yönetmek nedir? Bir köyle ilgil,i mahalleyle, bir köyle ilgili karar alacaksınız. Önce o mahallenin muhtarına soracaksınız. ya kendiniz gideceksiniz ya da davet edeceksiniz. Çünkü sorunu en yakın bilen kişi muhtardır. Vatandaş derdini size anlatıyorsa, sizin de bu derdi çözme konusunda yetkiliye ulaşmanız lazım. O yetkilinin de muhtarın bu sorunu çözme iradesi ve kapasitesi olması lazım."



Su fiyatlarının indirileceğine değinen Kılıçdaroğlu, "Doğru, indirmesi lazım. Eskiden bedavaydı. Kırsal oldu mahalle, bu yükü çeker mi kırsalda oturan vatandaş? Kırsalda oturan vatandaşın bir kentin nimetlerinden yararlanma hakkı yok mu? Bütün bunların hepsinin birlikte düşünülmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.



"Neden 24 saat canlı değildir Ankara?"



Ankara'nın Çayyolu-Eskişehir yoluna doğru büyüdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Başka bir yeri yok mu bu Ankara'nın? Niye büyük fuarlar yapılmaz? Neden Ankara'ya turist gelmez. Neden Ankara akşam olduktan sonra sessiz bir şehre bürünür? Neden 24 saat canlı değildir Ankara? Turist gelmesi herkesin kazanması demektir. Fuar ne demektir? Dünyanın her tarafından insanların Ankara'ya gelmesi demektir" şeklinde konuştu.



"Ankara'yı yönetecek kişilerin dürüst insanlar olması lazım"



Ankara'yı kuranların güçlü bir planlama yaptığını, geniş caddeler, güzel binalar yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, arkasındaki 'Cumhuriyeti böyle kurduk' diyen fotoğrafın bir Ankara fotoğrafı olduğunu, sıradan bir fotoğraf olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Ankara'yı yönetecek kişilerin dürüst insanlar olması lazım. Siyaseti bir zenginleşme amacı olarak görmemesi lazım. Yakınına, akrabasına nasıl malı götürür diye düşünmemesi lazım. Bunu yapacaklardan biri Mansur Yavaş'tır. Belediye başkan adayı oldu mal varlığını açıkladı. Bu ne demektir? Bu herkesin hakkını ve hukukunu koruyacağım demektir. Dolayısıyla herkesin hakkını ve hukukunu koruma konusunda sizin destekleriniz çok önemlidir. Siz normal bir vatandaş değilsiniz, seçimle geldiniz. Arkanızda bir halk desteği var. Dolayısı ile sizin seçimlerde alacağınız her tavır Ankara'nın büyümesine, güzelleşmesine katkı verecektir. Birlikte yönetmek, birlikte çalışmak bunu yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.



"Milliyetçi dediğiniz adam tank palet fabrikasının yabancılara satılmasına karşı çıkar"



Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bir ülke düşünün, 17 yıl tek başına yönetsin. Vergi dediler aldılar, trilyonlarca lira aldılar. Özelleştirme dediler 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Şimdi sıra geldi tank palet fabrikasını Katarlılara satmaya. Bir devlet kendi silah fabrikasını yabancılara satar mı? Milliyetçilik diyorlar, ne milliyetçiliği kardeşim? Milliyetçi dediğiniz adam tank palet fabrikasının yabancılara satılmasına karşı çıkar. Milliyetçilik vatanseverliktir, sıradan bir olay değildir. Milliyetçi iseniz önce kendi insanınıza sahip çıkacaksınız. Tank palet fabrikası dediğim sıradan bir fabrika değil. Bugün kurya kalksanız 20 milyar dolardır değeri. Bir uçak için devasa bir fabrika Katar ordusuna peşkeş çekilir mi Allah aşkına? Rahmetli Ecevit, 'Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazdık' derdi. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Milliyetçilik 82 milyonu kucaklamak ve beraber yaşamak demektir."



Kılıçdaroğlu, Ankara'ya barışı ve huzuru getirecek kişinin adının Mansur Yavaş olduğunu vurguladı.



"Bu topraklarda soğan ekilemez mi?"



Kürkte verginin sıfırladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Erkek muhtar kardeşlerim artık buradan çıkışta hanımlara birer kürk alırsınız, nasıl olsa vergisiz" esprisini yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu mudur adalet? Kefen bezine vergi var, kürke vergi yok. Hangi vergi politikası. Çiftçiden, emekliden, herkesten alırsın, kürkten vergi sıfırlanıyor. Biz size şu sözü veriyoruz, kul hakkına, yetimin hakkına el uzatmayız. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o dert benim derdimdir. O evlat, bizim evladımızdır. Bir babanın çocuğuna okula giderken harçlık verememesinin dramı nedir biliyor musunuz? Bir annenin çocuğu açken rahat uyuyabileceğini düşünüyor musunuz? 17 yıldır memleketi yönetecekler, 17 yılın sonunda milleti soğan kuyruğuna sokacaklar, bunun adı da olacak varlık kuyruğu. Bu, milletin aklıyla alay etmektir. Soğanı nereden alıyoruz, Mısır'dan alıyoruz. Kızıyordu ya 'Sisi' diye. Şimdi gittik Mısır'ın soğanına muhtaç hale geldik. Bu topraklarda soğan ekilemez mi?" ifadelerini kullandı.



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da yönetimde muhtarların söz sahibi olmasını istediklerini, göreve geldiklerinde muhtarlarla ilgili üst düzey bir görevli görevlendireceklerini ifade ederek, projelerini anlattı. - ANKARA

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