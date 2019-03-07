Kılıçdaroğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi Katılımcılardan detay görüntüler Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla selamlaşması ve sohbet etmesi Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel...
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi
Katılımcılardan detay görüntüler
Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla selamlaşması ve sohbet etmesi
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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