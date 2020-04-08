Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tüm insanlığın salgın hastalıkla ciddi bir sınavdan geçtiği bu günlerde, hepimiz tek yüreğiz. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutluyor, ülkemizden dünyaya bir hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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