Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir"

7 saat önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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