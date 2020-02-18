Kılıçdaroğlu: "Mutfaklarda yangın var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Mutfaklarda yangın var' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Mutfaklarda yangın var"

13 dakika önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:01 Kaynak: AA
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