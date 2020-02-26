Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:50 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 87 yaşında hayatını kaybeden Erdost için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Erdost ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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