Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 87 yaşında hayatını kaybeden Erdost için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Erdost ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Muzaffer İlhan Erdost, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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