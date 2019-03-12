Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'ya Hakaretten Fezleke

Ankara
Cumhuriyet Ba?savcılığınca, CHP
Genel Ba?kanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.
Alınan bilgiye göre, CHP Genel Ba?kanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalı canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
hakkında, "5 kurus¸luk degˆil, aslında 5 paralık. Dava ac¸tım ama 5 para olmadıgˆı ic¸in mecburen 5 kurus¸luk ac¸tık. C¸u¨nku¨ iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama dogˆru du¨ru¨st tazminat davası ac¸ılmaz. 5 paralık tazminat davası ac¸tım ki onurlu bir insan olmadıgˆını kamuoyuna go¨stermek ic¸in" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu ifadeler üzerine, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekede şu ifadelere yer verildi:
"?ikayet edilen 27. Dönem Milletvekili
Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."