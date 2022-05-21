KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika
Üye Girişi

KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

21.05.2022 18:13

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Gümüşel, 'Herkes fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.

Alandakilerin fotoğraf çektirdiği Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.

Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

YORUMLAR
500
Xi, Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Özgüvenini Oluşturma ve Kültürel Güvenini Artırma Çabalarına Dikkat Çekti Xi, Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Özgüvenini Oluşturma ve Kültürel Güvenini Artırma Çabalarına Dikkat Çekti Ülkeler ve uluslararası şirketler, Davos'u reklam alanına çevirdi'Rus Savaş Suçları Evi' dikkat çekti Ülkeler ve uluslararası şirketler, Davos'u reklam alanına çevirdi'Rus Savaş Suçları Evi' dikkat çekti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:36 Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:27:53. #1.12#
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement