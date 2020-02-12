'Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.' - Son Dakika

'Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.

'Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.', System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davada takipsizlik kararı verildi
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]