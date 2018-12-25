Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'na Cevap: İsrail'e Hiç Gitmedim

Kılıçdaroğlu'na Cevap: İsrail'e Hiç Gitmedim

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş.

Kılıçdaroğlu'na Cevap: İsrail'e Hiç Gitmedim, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail, Güncel
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