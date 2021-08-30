Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi - Son Dakika

3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, çok da uzakta değilmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ziyaretinde 54 yaşındaki Münevver Arıcı'nın yanına gelerek, torununu sevmek istemiş ancak beklenmedik bir tepki ile karşılaşmıştı. Torununu Kılıçdaroğlu'na sevdirmek istemeyen kadın, "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. Sabah gazetesine konuşan Arıcı, Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini anlattı.

"KORUMALARI BİZİ DURDURDU"

Olayın meydana geldiği gün kızı ve torunları ile birlikte alışverişe çıktıklarını belirten Arıcı, "Aras Han'ın üç ara koridoru var. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Polis, birinci ve ikinci koridorlardan çıkmamıza izin vermedi. 3. koridordan çıkmak istedik. O sırada Kılıçdaroğlu geliyordu. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve 'Nasılsınız?' dedi. Kızım 'İyiyiz, teşekkür ederiz' dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben, 'Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü' dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ İLE EL SIKIŞTIĞI GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Açıklamasının devamında "Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır" diyen Arıcı, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve 'Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim."