Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı davasında mütalaa açıklandı

10.03.2022 16:42
Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı davasında mütalaa açıklandı

Ankara'da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Ankara'da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 67 kişinin yargılandığı dava, Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgül hakkında 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 18 yaşından küçük olan 10 sanığın geleceğine sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, 10 sanık hakkındaki şikayetten vazgeçildiğini belirtti.

Sanık ve taraf avukatlarını dinleyen duruşma savcısı, sanıkların 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs', 'cebir kullanarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cebir kullanarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kişiye yerine getirdiği kamu görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek' suçlarından 26 buçuk yıla kadar çeşitli sürelerde hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi. - ANKARA

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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