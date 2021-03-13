İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi - Son Dakika

İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi

13.03.2021 09:33

Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisiCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnaf, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı.

Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnaf, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur; Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" diyerek, tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ne yaptı. Halde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, tek tek ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Bir kadının çay ikram ettiği Kılıçdaroğlu, maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen restoran sahibine, "Bir elin sesi var. İki elin sesi var beraber ve birlikte yapacağız" dedi.

'SİZDEN RİCAMIZ BELEDİYELERİMİZ GÜZEL ÇALIŞSIN'

Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat ise, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.

Adını açıklamayan bir esnaf ise, Kılıçdaroğlu'na Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımıyla ilgili, 'Neden Bornova' Neden Yakaköy? Yapı kayıt belgesi iptal edilen 350 binin üzerinden konut varken İzmir Bornova Yakaköy'den başlamak neden?? dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşürüz, gerekirse söyleriz. Milletvekili arkadaşlarımızı yönlendiririz. Gerekli araştırmayı yaparlar. Konuyu çözmeye çalışalım' şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğu daha sonra esnaf ile kahvaltı yaptı.

İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi
İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi - Son Dakika


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