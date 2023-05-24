Kılıçdaroğlu'na, "İBB'den atıldım" diyen kişinin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na, "İBB'den atıldım" diyen kişinin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı

24.05.2023 23:58

Youtube programına konuk olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB'den atıldığını söyleyen Ozan Şimdi'nin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı. İBB, Şimdi'nin 153 Çözüm Merkezi ihalesini kaybeden özel şirketin çalışanı olduğu, yeni firmanın da kendisiyle çalışmadığı belirtti. İBB Basın Danışmanı Murat Ongun ise, "Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk olarak soruları yanıtladı. Programa katılan Ozan Şimdi isimli kişinin Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru dikkat çekti.

İBB'DEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ

İBB'de CHP yönetime geçtikten sonra 10 binin üzerinde kişinin işten atıldığını, kendisinin de bunlardan birisi olduğunu söyleyen Şimdi, "Cumhurbaşkanlığı kampanyanızda hala nasıl oluyor da 'Bay Kemal sözünden dönmez, sana söz' diye kampanya yapabiliyorsunuz?" diye sordu.

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNANMASINI İSTEMEM"

Kılıçdaroğlu, "Hala bugün aynı görüşteyim. Hangi gerekçeyle benim işten atıldığınıza bakmam lazım. Adınızı, soyadınızı, hangi birimde çalıştığınızı bana verirseniz benim bunu sormam lazım. Ben hangi görüşte olursa olsun hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmasını istemem. Bu konuda emin olun." yanıtını verdi.

İBB ÇALIŞANI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ozan Şimdi'nin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı. İBB'den yapılan açıklamada, "İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 153 Çözüm Merkezi operasyonunu ihale kapsamında dışarıdan yükleniciler ile yönetmektedir. Bu kapsamda çalışan kişiler İBB personeli olmayıp ilgili işi yürüten firma kapsamında çalışmaktadırlar. Her yıl yenilenen ihale süreçleri kapsamında firma değişiklikleri olmaktadır. Ozan Şimdi de ihale kapsamında o dönem bu işi yürüten firmanın çalışanıdır. 2021 yılı sonunda yenilenen ihale ile Çözüm Merkezi işi başka bir firma tarafından yürütülmeye başlanmış, yeni firma ile Ozan Şimdi ile devam etmemiş, kişi tazminatını alarak ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"ABİSİ VE AMCASININ OĞLU BİZİMLE ÇALIŞIYOR"

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir."

Kılıçdaroğlu'na, 'İBB'den atıldım' diyen kişinin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na, "İBB'den atıldım" diyen kişinin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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