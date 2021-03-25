Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...

25.03.2021 21:35

Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" Kırıkkale'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Baba kurban olurum" diye...

Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi

Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü

Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

" Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Baba kurban olurum" diye selamlayan bastonlu bir vatandaş, korumalarca engellendiği sırada yere düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de esnaf ve kanaat önderleri buluşması sonrasında Hacılar beldesini ziyaret etti. Meydanda toplanan vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bakın ben sizin sözcünüz olacağım nereye gidersem gideyim. Ben size şu sözü veriyorum. En rahat eleştirebileceğiniz kişi ben olacağım. Çünkü ben eleştiriden ders çıkaran birisiyim. Birisi beni eleştiriyorsa niye eleştiriyor diyor boşu boşuna eleştirmiyor herhalde dinlemek lazım siyasetçinin görevi de o dur dinlemektir. Dinlemiyor her şeyi ben biliyorum diyorsa bilin ki toplumu felakete sürükler. Bu kardeşinize güvenin hepsini halledeceğim" dedi.

Buradaki konuşmanın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, MHP'li Hacılar Belediyesi hizmet binasına geçerek çay molası verdi. Daha sonrasında Kılıçdaroğlu, Hasandede köyündeki Cami ve türbeyi ziyaret etti. Konuşma yapacağı alana geçerken Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldin baba kurban olurum" diye seslenen ve selamlaşmak isteyen bir vatandaş ise korumalarca engellendiği sırada yere düştü. Kısa süreli sendeleyen ve bastonlu olduğu görülen vatandaş, "Ne dedim ben? Baba kurban olurum dedim" diyerek kendisini savundu.

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

Hasandede köyünde de yaptığı ziyarette vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, hep birlikte güzel Türkiye'de yaşamak istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hasandede'nin bulunduğu topraklardayız, mübarek topraklardayız, güzel topraklardayız. Anadolu'yu Müslümanlaştıran topraklardayız. Dolayısıyla sizlerin bulunduğu yer çok değerlidir. Hep birlikte güzel Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bir olalım, birlikte olalım, beraber olalım, güzel Türkiye'mize mutluluğu, huzuru ve barışı getirelim. Benim en büyük amacım bu. Herkesin işi olsun herkesin aşı olsun. Her mutfakta huzur olsun. Çocuklarımız üniversiteye gidiyor o çocuklarımızın işi olsun. Onların güzel evlilikleri olsun güzel torunlarımız olsun. Güzel evlatlarımız olsun. 83 milyonu kardeş yapmak. 83 milyonun yaşadığı Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Yollardayım; alın teri döküyorum, emek harcıyorum ama en büyük güvencem sizlersiniz, sizlere güveniyorum. Birlikte olursak birlikte mücadele edersek Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorunu çözebiliriz. Akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözebiliriz. Büyüklerimiz çözmüş sorunları biz niye çözmeyelim? El alem sorunlarını çözüyor biz niye çözmeyelim? Kavgadan uzak ama barışla birlikte bu sorunların üstesinde gelebiliriz" dedi.

Burada da vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, ardından kentten ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da ziyaretlerde eşlik etti.

(HA-KA-ÖZ-Y)

Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu'na Kurban olurum dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı...

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na 'Kurban olurum' dedi, korumalar engelledi- Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü- Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı... - Son Dakika


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