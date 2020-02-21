Kılıçdaroğlu'na otoyol açılışı için ikinci davet Hamza Dağ'dan (2) - Son Dakika

'TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK HAMLELER GERÇEKLEŞTİRDİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bornova Öğretmenevi'nde, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorunları ile önerilerini dinleyen Dağ, bölgedeki problemleri çözüme ulaştırma noktasında birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Muhtarlarla bir araya gelerek, vatandaşla direk temas hususunda bir vazifeyi yerine getirdiğini ifade eden Dağ, "En önemlisi vatandaşa en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimizdir. Bizler muhtarlarımız sayesinde toplumun nabzını iyi bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Hassas dönemlerden geçiyoruz ve hassas dönem bu coğrafyada her zaman var olmuştur. İdlib 'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birilerinin Türkiye 'ye yapmak istedikleri hamleleri boşa çıkarmak için Cumhurbaşkanımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi bir mücadele içindeler. Bizler de onların her zaman yanında olduğumuzu dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye savaş başladığı andan itibaren, iç savaşın siyasi anlamda çözülmesi ve insanların mağdur olmaması noktasında dünyaya örnek olacak hamleler gerçekleştirdi" diye konuştu.

'HÜKÜMET ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDI'

İzmir'in önemli projeleri olduğunu belirten Dağ, "İzmir'in çözülmesi gereken meseleleri var. Bu konuda muhtarın, milletvekilinin, ilçe başkanının kanunun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk dahilinde görevini yapması gerekiyor. Yerel seçimlerden sonra, yaklaşık 10 aylık süre geçti. 10 aylık sürede bizden talep edilen ve bakanlıkların onaylaması gereken birkaç proje vardı. Bunların onaylanmasını sağladık. Bundan sonrası artık büyükşehirin çözmesi gereken işlerdir. Bunlardan bir tanesi Buca Metrosu'ydu. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Yeşillik Caddesi havalimanı yolu hakkında da hiçbir engel kalmadı. Çiğli Tramvayı ise, yine bu dönemde neticelendirdiğimiz ve belediyenin önünde engel kalmayan hususlardan bir tanesi. Özkanlar Pazarı ise üç yıldan bu yana hep çözüm noktasında olduğumuz konulardan bir tanesiydi. Şahıslar değişmiş olsa da kurumsal olarak duruş devam etti ve bu işi neticelendirmiş olduk. Şimdi de hem vatandaşımız hem esnafımız için güzel bir çalışma yapılmış oldu" dedi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,