Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı davası başladı (2)- Yeniden - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Piyade Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, 36 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Savunmasını yapan 30 sanık suçlamaları kabul etmezken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in 'yetkisizlik' talebi mahkemece reddedildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın, 21 Nisan 2019'da Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olaylar saldırıya dönüştü. Kalabalık arasında bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk savurdu. Osman Sarıgün'ün attığı yumruk Kılıçdarığlu'nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı. Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında dava açıldı. Bu sanıklardan Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün 'kamu görevlisini kasten yaralamak' ve 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin yakılması için bağıran ve o anlar kameralara yansıyan Gurbet Sarıyer 'in 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'siyasi partilerin maliki olduğu veya kullanımında olan eşyaya zarar vermek' suçlarından 28 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar için de çeşitli suçlardan 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis talep edildi.30 SANIK KATILDI Sanıkların, Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde yargılanmasına başlandı. Sabah başlayan duruşmaya sanıklardan 30'u ile taraf avukatları katıldı. 6 sanık farklı mazeretler sunarak duruşmaya gelmedi. Duruşmayı çok sayıda CHP'li milletvekili izlerken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetini okundu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi. Daha önce verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini söyledi. Sanık Vahit Delibaş da Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı girişiminde bulunmadığını belirterek, "Bizim öyle bir şeyimiz olsaydı, orada zaten öldürülürdü. Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı" dedi.'YAKIN DİYE BAĞIRMADIM'Sanık Elif Gölyeli, şehit cenazesinin ardından erkeklerin bulunduğu taraftan, 'hain terörist' diye bağırdıklarını belirterek, "'Evi terörist bastı' diye söylediler. Evi taşlayanlar benden de taş atmamı istediler. Ben de yerden aldığım taşı attım" dedi. Kılıçdaroğlu'un sığındığı evin önünde 'yakın evi' diye bağırırken görüntülere yansıyan sanıklardan Gurbet Sarıyer, "Kimseyi tahrik etmedim. Ben orada yoktum, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sanık Sevim Gölgeli de, "Ben 'evi yakın' diye bağırmadım. 'Şerefsiz çıksın yakın' diye bağırdım; ancak Kılıçdaroğlu'nu kastetmedim. 'İçeride PKK var' dedikleri için ben 'teröristleri yakın' dedim" ifadelerini kullandı. Görüntüleri izletilen sanık, "Hayır o ben değilim" derken, 'yakın' diye bağıran görüntüdeki kişinin Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi Rahim Doruk'un annesi olduğunu ileri sürdü.'KÖY HALKI BU İŞTEN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ'Sanık Ayhan Bedava, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Köy halkı bu işten büyük zarar gördü. Kılıçdaroğlu korumasız bir şekilde köye gelirse en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Artık bu olayla ilgili anılmak istemiyoruz. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz" dedi. Sanıklardan bazıları Kılıçdaroğlu'nun aracına ve sığındığı eve taş attıklarını itiraf etti. Ancak bu sanıklar suç işlemek kastı ile hareket etmediklerini, bir anlık galeyana geldiklerini söylediler.GÖREVSİZLİK TALEBİ KABUL EDİLMEDİSanık savunmalarının ardından söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, organize bir şekilde saldırı düzenlendiğini, sanıkların işlediği fiillerin 'adam öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Adam öldürmeye teşebbüs suçu ağır ceza mahkemesinin görev kapsamındadır. Bu nedenle mahkemenizden görevsizlik kararı vermesini talep ediyoruz" dedi. Taraf avukatlarının taleplerini dinledikten sonra ara kararını açıklayan mahkeme, görevsizlik talebi ile sanık avukatlarının adli kontrol şartlarının kaldırılması taleplerini reddetti. Duruşmaya gelmeyen sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesini isteyen mahkeme, duruşmayı 1 Mart 2021'e erteledi.SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA DAVA

Aynı soruşturma kapsamında haklarında dava açılan suça sürüklenen 10 çocuk ise Perşembe günü Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma, basına ve izleyicilere kapalı yapılacak. Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında farklı şüpheliler hakkında da dava açıldığı, bu davaların görülen dava ile birleştirilme taleplerinin, ileriki süreçte değerlendirileceği belirtildi.