Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz"

27.04.2022 22:25
Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla başlattığı eyleme uluslararası destek geldi. Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimî Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi takdirle takip ediyoruz” mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla başlattığı eyleme uluslararası destek geldi. Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi takdirle takip ediyoruz" mesajı verdi.

PES Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, bugün Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı ve elektrik faturasını ödeyemeyen ya da ödeme güçlüğü çeken yurttaşların yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla başlattığı eyleme destek verdi. Stanishev ve Amor'un, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmelerde, "Yoksulların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylemi takdirle takip ediyoruz" mesajı verdikleri bildirildi.

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala da Kılıçdaroğlu'na destek mektubu gönderdi. Ayala, mektubunda şunları kaydetti:

"KILIÇDAROĞLU BİZLERİ, TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ HALKLARLA BİRLİKTE, BUGÜN EVİNDEKİ YARI KARANLIKTA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDİYOR"

"Sosyalist Enternasyonal'e üye olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, bugün devleti kendi güçlerini ve çıkarlarını koruyarak zenginleşenlere karşı mağdur olanların yanında olduğu için tüm desteğimi göstermekten ve sesine bir ses olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'de ve dünyada, dürüstlüğü, ezilenlerin haklarına olan bağlılığı ve tutarlılığı, mücadelesinde ona meşruiyet ve güç kazandırmıştır. Sosyalist Enternasyonal de dünyanın farklı köşelerinden hepimizin savunduğu ortak idealler ve değerler için savaşmaya devam etmektedir. Kılıçdaroğlu, bizleri, Türkiye'deki ve dünyadaki halklarla birlikte, bugün evindeki yarı karanlıkta temsil etmeye devam ediyor."

YORUMLAR
500
''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Parlamentosu, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: 'Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Şanlıurfa'da minibüsle otomobil çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
22:05 Tandır çukurunda ölü olarak bulunmuştu! Minik Eymen'in istismar görüntüleri ortaya çıktı
22:04 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı
21:51 İş insanlarına müjde verdi, Bakan Nebati beklediği karşılığı alamayınca şaşırdı: Akşam uyuşukluğu herhalde, daha ne istiyorsunuz?
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davası için ilk açıklama geldi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
21:44 Ünlü DJ, eşofmanı uygun bulunmadığı için uçağa yarı çıplak gitti
21:34 Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğullarıile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye yol açtı
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 22:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na Uluslararası Destek: "Yoksulların Durumuna Dikkat Çekmek Amacıyla Başlatılan Eylemi Takdirle Takip Ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement