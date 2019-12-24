Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında iddianame hazırlandı

6 saat önce

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıya yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıya yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 36 şüphelinin 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılması istenildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019'da Çubuk'un Akkuzulu Mahallesindeki Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olayların devamında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğunun bildirilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun saat 13.17 sıralarında cenaze töreninin yapıldığı alana girdiği anlatılan iddianamede, törene katılan bazı vatandaşların Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin aleyhine slogan attığı ve protesto ettiği kaydedildi. İddianamede, protestoların cenaze namazının ardından tekrardan başladığı bildirildi. Protestoların itişmelere sebep olduğu, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun kalabalığın arasında kaldığı anlatılan iddianamede, oluşan sıkışıklık ve çıkan arbedede şüpheli Osman S.'nin Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun güvenlik amacıyla saat 13.50'de Rahim D.'ye ait eve alındığı kaydedilen iddianamede, eve bazı kişiler tarafında taş, sopa ve pet şişe atıldığı, bazı kişilerin de eve girmeye çalıştığı anlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığa konuşma yapması ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eve girmesinin ardından takviye kuvvetlerin güvenliği sağlamasıyla Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin saat 15.10 sıralarında evden çıkarıldığı ifade edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK HİDDETLİ BİR RUH HALİNDEYDİM"

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli Osman S., uzaktan akrabası Kırıkçı'nın şehadet haberini aldıktan sonra cenaze törenine katılmak için Kırıkkale'den Çubuk'a geldiğini söyledi. Top arabasının arkasından gelen bürokratların bulunduğu bölümde arbede yaşandığını ve Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmaya başlandığını kaydeden Osman S., kendisinin de Kılıçdaroğlu'nu yuhaladığını ifade etti. Şüpheli Osman S., "Daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu'na yönelik hiddetli bir ruh halindeydim" dedi.

Osman S., bir süre sonra kendisinin de top arabasının bulunduğu bölgeye indiğini, arkadan kalabalık bir grubun gelmesi üzerine bölgenin sıkışmaya başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun koruması olduğunu düşündüğü uzun boylu birisinin omuzuna vurması üzerine yumruğunu savurduğunu söyleyen Osman S., yumruğun Kılıçdaroğlu'na denk geldiğini savundu.

36 ŞÜPHELİNİN FARKLI SÜRELERDE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, Ayhan B., Ayhan O., Ayşe O., Ayşe R., Büşra K., Cahit K., Cihan K., Elif G., Engin H., Engin Ü., Eray K., Fahrettin A., Gurbet S., Güngör A., Halis D., İrfan T., Koray D., Mehmet K., Metin A., Mustafa A., Mustafa B., Mutlu B., Niyazi A., Oğuz Ş., Osman S., Salih A., Salih A., Salih Ç., Sami Ş., Sevim G., Vahit D., Yakup K., Yakup K., Yunus C., Yunus K. ve Yusuf B. olayın şüphelileri olarak yer aldı. Şüphelilerin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlamalarından 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezası talep edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı belirtilen Osman S.'nin "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapsi talep edildi.

(İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, Başsavcı, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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