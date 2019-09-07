Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırganın kimliği belli oldu
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Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırganın kimliği belli oldu

42 dakika önce

Kuşadası'nda belediye önünde konuşma yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişinin kimliği belli oldu.

Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırganın kimliği belli oldu, System.String[]

Kuşadası'nda belediye önünde konuşma yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişinin kimliği belli oldu. Yumurtalı saldırıyı gerçekleştirilen kişinin Bitlis Mutki nüfusuna kayıtlı İrfan Ö. olduğu belirtildi.


Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, 1 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırma sonunda yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Bitlis Mutki nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki İrfan Ö. olduğu belirtildi. İrfan Ö.'nün kısa bir süre önce Söke'de korumalığını yaptığı bir AVM sahibi ile yaşadığı sorunların ardından cezaevine girdiği ve kısa bir süre öncede cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi
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