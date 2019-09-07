Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
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Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldıAYDIN - Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a Kuşadası'nda bir kişi yumurta attı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
AYDIN - Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a Kuşadası'nda bir kişi yumurta attı.
Kuşadası Belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.
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