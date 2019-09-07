Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
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Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı

59 dakika önce

Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldıAYDIN - Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a Kuşadası'nda bir kişi yumurta attı.

Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı

AYDIN - Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a Kuşadası'nda bir kişi yumurta attı.

Kuşadası Belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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