Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "10 Kasım" mesajı
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan "10 Kasım" mesajı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma mücadelesi verirken, kendilerine ilham olarak, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin kayıtsız şartsız egemenliği" anlayışına dayalı devrimci fikirlerini aldıklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma mücadelesi verirken, kendilerine ilham olarak, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin kayıtsız şartsız egemenliği" anlayışına dayalı devrimci fikirlerini aldıklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Atatürk'ün 'Milletin kayıtsız şartsız egemenliği' anlayışına dayalı devrimci fikirleridir. Biliyor ve inanıyoruz ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimiz sayesinde, iktisadi bağımsızlığa ve sosyal devlet anlayışına dayalı üretime, herkes için adalet ülküsüyle işleyen bağımsız yargıya, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren eğitim sistemine, toplumsal huzura ve komşularımızla barış içinde yaşamı öngören akılcı dış politikaya kavuşacağız. Bu bizim, Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm vatanseverlere, cumhuriyetimizin kökleşmesi için yaşamın her alanında fikren ve bedenen mücadele etmiş tüm vatandaşlarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur."

Kılıçdaroğlu, ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde Atatürk'ü rahmet ve şükranla andığını, aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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