"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: 'Sadece Sonuçları Konuşarak Değil, Ülkeyi Bu Noktaya Getiren Herkes Hesap Verdiğinde, Hak Yerini Bulmuş, Adalet... - Son Dakika

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