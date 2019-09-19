Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." açıklamasını yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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