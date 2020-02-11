Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, 20 soru sorup, cevaplarını vererek FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına değindi.

Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, 20 soru sorup, cevaplarını vererek FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit düşen askerlere rahmet dileyerek, Türkiye'nin Orta Doğu'da egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmaması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını daha önce duyurduğunu hatırlatarak, buna ilişkin 20 soru sorarak, cevaplarını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına nasıl sızar? FETÖ terör örgütünü devletin tüm kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi? Bir çiftçiyi düşünün, devlete FETÖ'nün müsteşarını tayin edebilir mi? Hayır. Bir STK düşünün, bir üniversiteye FETÖ'cü bir dekan, rektör atayabilir mi? Hayır. Peki devletin içine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirme yetkisini parlamentoda olan partiler verebilir mi? Hayır" diye konuştu.

MGK KARARINI HATIRLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu, devletin istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini izlediğini hatırlatarak şunları söyledi:

"FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu? Cevabı çok açık; evet izleniyordu. Eskiden de izleniyordu. 3 Nisan 1991 MİT raporu. Fetullah Gülen hareketinin CIA ilişkileri raporlanmıştı. Bu ülkenin namuslu bürokratları saptamış ve rapor haline dönüştürmüşler. FETÖ'yü düzenli izlemişler. FETÖ ile ilgili sadece MİT mi istihbarat topluyordu? Emniyet istihbarat, jandarma istihbarat FETÖ ile ilgili istihbaratı düzenli topluyordu. 25 Ağustos 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) 'FETÖ ile mücadele edilmeli, gerekli önlemler anılmalı' diye bir karar aldılar. Kararda, Fetullah Gülen'in yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiş. MGK kararına karşı dönemin hükümeti ne yaptı? Gerekli önlemi aldı mı? Hayır."

İDDİANAMEYİ OKUDU

Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameden bir bölümü okuyarak, "İddianamede diyor ki, 'Örgüt yani FETÖ, TSK komuta kademesinin tamamını ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirerek henüz şura sırası gelmeyen mensuplarını terfi havuzuna dahil ettirmiştir. Generallikte bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla indirilerek yandaşı olmayan generalleri daha kısa sürede TSK dışına çıkarmaya çalışmıştır. Son olarak kendisine müzahir elemanların az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllardaki mezun olmuş subayları TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri yaptırabilmiştir'. Bunları ben demiyorum. Devletin savcısı diyor" ifadelerini kullandı.


Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma
Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik yapıldı Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:51:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]