Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başkan Arslan, belediye faaliyetleri be Türkiye'nin ilk tescilli kültür rotası olan "Uluslararası Aeneas Kültür Rotası" ile ilgili sunum yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Avrupa Konseyi tarafından tescil edilen Türkiye'den başlayan ilk kültür rotası olan "Uluslararası Aeneas Kültür Rotası" ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Belediye faaliyetleri işe ilgili de brifing veren Başkan Arslan, Kılıçdaroğlu'nu ilçeye davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti. En kısa sürede ziyaret edeceğini belirterek Edremit'lilere selamlarını gönderdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan beraberinde Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, Dış İlişkiler Ofis Sorumlusu Elisa Falcini ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aeneas Kültür Rotası projesiyle ilgili Ankara'da görüşmeler yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bölgedeki kazı çalışmalarıyla ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile görüştü. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Başkan Arslan, verimli bir görüşme gerçekleştiğini, kendisini Edremit'e davet ettiklerini belirtti.

Başkan Arslan, "Aeneas Kültür Rotası projemize verdiği destek nedeniyle Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Edremit'te tekrar misafir edeceğimiz genel başkanımızın Edremitlilere selamlarını iletiyorum" dedi. - BALIKESİR