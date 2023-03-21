Kılıçdaroğlu'nun AFAD yangınına tepkisinin ardından AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi

AFAD, bugün sabah saatlerinde; "Bugün saat 05: 00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

AFAD'A TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan olay üzerinden AFAD'a tepki gösterdi.

"BELGELERİ YAKALIM DERKEN, BİNALARI DA YAKMAYIN LÜTFEN"

AFAD'taki yangına ilişkin haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" dedi. Kılıçdaroğlu, mesajının sonunda; "gülücük" anlamına gelen sembol kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİNE AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ise AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak "AFAD'ın ek hizmet binasında çıkan ufak çaplı yangın, hızlıca söndürülmüştür. Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz" ifadelerini kullandı.