Kılıçdaroğlu'nun AFAD yangınına tepkisinin ardından AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun AFAD yangınına tepkisinin ardından AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi

21.03.2023 17:46

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah AFAD'da kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda yangın çıkmasına ilişkin; "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tepkisine yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz" dedi.

AFAD, bugün sabah saatlerinde; "Bugün saat 05: 00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

AFAD'A TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan olay üzerinden AFAD'a tepki gösterdi.

"BELGELERİ YAKALIM DERKEN, BİNALARI DA YAKMAYIN LÜTFEN"

AFAD'taki yangına ilişkin haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" dedi. Kılıçdaroğlu, mesajının sonunda; "gülücük" anlamına gelen sembol kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a 'yangın' tepkisi: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a 'yangın' tepkisi: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİNE AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ise AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak "AFAD'ın ek hizmet binasında çıkan ufak çaplı yangın, hızlıca söndürülmüştür. Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a 'yangın' tepkisi: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (8)
  • YALÇIN YILMAZ: Hamza dağ az ve öz konuşmuş Cevap Yaz 35 18 Yayından Kaldır
  • Yücel: Sayın Hamza teknolojiyi facetime sanıyor demekki :) Cevap Yaz 26 14 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Bunlar dijital ne olduğunu bilmezler Fransa da da öyle deyin he he tamam derler bunların iktidar olmasını Allah bize göstermeyi nasip etmesin Cevap Yaz 41 30 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Erdoğan'ı göndermek kolay, ana hedefimiz çok daha büyük Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Erdoğan'ı göndermek kolay, ana hedefimiz çok daha büyük Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te: 'Nurdağı'ndan Söz Veriyorum. Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te: 'Nurdağı'ndan Söz Veriyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun AFAD yangınına tepkisinin ardından AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Freddy Kasırgası Malavi'de felakete neden oldu: 499 ölü, 1332 yaralı, 427 kayıp var
17:30 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz bir kez daha hakim karşısında: Dersimi aldım, tahliyemi talep ediyorum
16:52 Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta nakli sırasında haczedildi
17:13 AFAD'a ait binadan alevler yükseldi! Evraklardan bazıları zarar gördü
17:07 AFAD binasında yangın! Bazı evraklar zarar gördü
16:51 Türkiye'nin en pahalı Ramazan pidesi Edirne'de satılacak
16:51 Ramazan pidesinin en pahalı olduğu Edirne oldu
16:49 Premier Lig yönetiminden Müslüman futbolculara jest! İftar vaktinde maça ara verilecek
16:47 Orkun'dan Hollanda'da gündem yaratan hareket! Babası destek çıktı
16:47 Fenerbahçe o fiyatı koymayacaktı! Augsburg, Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 18:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun AFAD yangınına tepkisinin ardından AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement