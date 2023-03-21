AFAD, bugün sabah saatlerinde; "Bugün saat 05: 00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan olay üzerinden AFAD'a tepki gösterdi.
AFAD'taki yangına ilişkin haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" dedi. Kılıçdaroğlu, mesajının sonunda; "gülücük" anlamına gelen sembol kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ise AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak "AFAD'ın ek hizmet binasında çıkan ufak çaplı yangın, hızlıca söndürülmüştür. Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'nun AFAD yangınına tepkisinin ardından AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi - Son Dakika