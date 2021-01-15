Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı nedeniyle Davutoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı kınayarak, Davutoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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