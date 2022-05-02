Kılıçdaroğlu'ndan Ailesiyle Bayram Selfisi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Ailesiyle Bayram Selfisi

02.05.2022 13:31
Kılıçdaroğlu'ndan Ailesiyle Bayram Selfisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleri ve ikiz torunlarının da olduğu bir özçekim fotoğrafla bayramı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleri ve ikiz torunlarının da olduğu bir özçekim fotoğrafla bayramı kutladı.

Kılıçdaroğlu, aile bireyleriyle olan özçekim fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak bayramı kutladı. Kılıçdaroğlu fotoğrafı, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem ve gelini Mine'nin üç aylık ikiz çocukları olduğunu geçen hafta açıklamıştı.

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Kaynak: ANKA

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