Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e Ziyaret (1)
30 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'i ziyaret etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
ve bir grup milletvekili ile birlikte saat 10.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, İYİ Parti'li yetkililer karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener'in makam odasına geçti.
İki lider, burada tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaorğlu ve Akşener, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan
ILU/ANKARA,
Son Dakika
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:45 Kaynak: DHA
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