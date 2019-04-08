Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e Ziyaret (2)

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILARCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin seçim atmosferinden çıkıp ekonomi gibi temel sorunlarına odaklanması gerektiğini belirterek, yerel seçimin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen İstanbul'la ilgili tartışmaların devam ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, demokrasilerde temel kuralın seçimlerin yargının denetiminde gerçekleşmesi olduğunu bildirerek, bu görevin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verildiğini belirtti.



'YSK SANDIK GÜVENLİĞİNİ BOZAN BİR SÜRECİN İÇİNE GİRMİŞTİR'



YSK'nın kararlarını hukuk güvenliği içinde almak ve kanunlara uymak zorunda olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Oyların yeniden sayılmasına bizim hiçbir itirazımız olmadı. İtiraz, hukuk içinde olursa hiçbir sorunumuz yok zaten. Seçim kanununun 112'nci maddesinde ne diyor? 'Delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenemez' Bizim de itirazlarımız oldu, delili, belgeyi ekledik, yaptık. YSK sandık güvenliğini bozan bir sürecin içine girmiştir. Asıl tehlike buradadır. Dün akşam dediler ki, '38 ilçede yeniden sayım yapacağız. Bir gariplik olduğunu hissettiğim gerekçesiyle' diyor. Yargıç olmayı bırakın vicdan sahibi bir kişi bunu söyleyebilir mi? YSK'da yasalara, kanunlara uygun karar alması lazım. Hakimin tarafsızlık ve bağımsızlığı önemlidir. YSK'da görev yapan yargıçlara sesleniyorum; sizin tarafsız ve bağımsızlığın önemli. Bunun temel nedeni hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktır. Dışarıdan gelen telkinlere göre karar verirseniz; sizi, yargıçlığınızı sadece Türkiye değil bütün dünya tartışır. Anayasada bu nedenle hakim teminatı vardır. Hakime özel bir güvence verilmiştir."



'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN'



Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarını anımsatarak, YSK sitesinde yer alan İstanbul verilerini anımsattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"1 Nisan'dan bugüne kadar YSK'nın kendi sitesinde Ekrem İmamoğlu seçilmiş görünüyor. '38 ilçeyi yeniden sayalım' diyorlar. Islak imzalı tutanaklarda hakim imzası var. AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi imzası var. Herkesin ıslak imzası var. Eğer bu ıslak imzalı tutanak seçimin tapusu ise bizim de tek güvendiğimiz bu. Niye AK Partili kardeşlerimiz çıkıp da 'şunlar yapıldı diye itiraz ediyoruz' diye şerh düşmediler. Bu süreçte en önemli nokta nedir? Adalet ve İçişleri Bakanlarının ellerinin seçim çuvallarında olması. AK Parti Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İçişleri ve Adalet Bakanları oturup gizli toplantı yapıyorlar. Seçimle ilgili toplantı ise yaptığınız suç zaten. Eskiden bu bakanlıklar istifa ederdi. Siyasi otorite yargı üzerinde baskı kurmasın diye. Elinizi vicdanınıza koyun, ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız. Çocuklarınızın, diğer hakim arkadaşlarınızın yüzüne bakacaksınız."



'EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİR'



Kemal Kılıçdaroğlu, son verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun yine belediye başkanı seçildiğini söyledi. "Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı Ekrem İmamoğlu, doğudan batıya batıdan doğuya Ekrem İmamoğlu çıktı" diyen Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeyle 38 ilçede yeniden sayım? YSK saygıdeğer üyelerine büyük görev düşüyor. Bu olay parti olayı değil demokrasi olayıdır. Olay artık büyükşehir belediye başkanı seçilip seçilmemenin ötesine taşındı. ya demokrasiden yana karar alınacaktır ya da demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir. Sandıkların yüzde 92.30'u açıldı, sayıldı. 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş vaziyette. Ekonomide bu kadar büyük kırılmaların yaşandığı bir Türkiye'nin bu atmosferden çıkmasını istiyoruz. Bu atmosferden çıkaracak olan YSK'dır" diye konuştu.



'AZİZ MİLLET AFFETMEZ'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sandıktan çıkan seçim sonuçlarının kabul edilmemesinin milli iradeye saygısızlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarıda bulunan Akşener, şöyle konuştu:



"Kendisine 'muhtar olamaz' denilmişti. Bu millet kendisini başbakan seçti. Yetmedi cumhurbaşkanı seçti. Hepsi bu sandıktan çıktı. Sonra başkan seçti. Sandık sonucunu kabul etmemek milli iradeye saygısızlık, bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasının vererek affetmez. Vahim bir iş olmaktadır, 'biz kazanamıyorsak sandığın manası yoktur' Eğer vesayet sistemleriyle, güç odaklarıyla mücadele edeceğini iddia ederek yola çıkıp milleti inandırmışsa, bugün itibariyle İstanbul'da çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milletin iradesine ihanet etmektedir. Bu millet kendi iradesiyle alay eden, politikacıların kendi vesayetlerini oluşturmaya kalktığını gördüğü zaman sandıkta tokat atar. 4 yıl sonra Sayın Erdoğan milletin karşını geçecek. AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi Afrika diktatörlüğünde olur.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ortak basın toplantısı



Haber: Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA,

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