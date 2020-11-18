CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız" dedi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu - Son Dakika