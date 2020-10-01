CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden eski Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım'a başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, annesi Zinnet Aktaş'ı kaybeden Fuat Yıldırım'ı telefonla aradığı belirtildi.
Zinnet Aktaş'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Fuat Yıldırım'a da başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden müezzin Fuat Yıldırım'a başsağlığı telefonu - Son Dakika