Kılıçdaroğlu'ndan 'Araklı' paylaşımı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Trabzon Araklı
'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.
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