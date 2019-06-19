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Kılıçdaroğlu'ndan 'Araklı' paylaşımı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Araklı' paylaşımı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:43 
Trabzon, Kemal Kılıçdaroğlu, Araklı, Ekonomi
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