Kılıçdaroğlu'ndan Arslan için başsağlığı mesajı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Antalya
'da hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan
'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti.
Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileyen Kılıçdaroğlu, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Binali Yıldırım, ortak yayın tartışmalarına son noktayı koydu: İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak
Binali Yıldırım'ın PKK telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak