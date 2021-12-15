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KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

15.12.2021 19:32
KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası'ndaki görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası'ndaki görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu "Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken dolar kuru olarak asgari ücretin karşılığı 384 dolardı. Şimdi 14 lira dolar ki, 14'ü de aştı galiba bildiğim kadarıyla. 14 olarak hesap edilirse dolar kuru bugün itibariyle 5 bin 376 lira net işçiye para verilmesi lazım. Merkez bankası kendisine ait olmayan dolarları satarak 'acaba doları frenleyebilir miyim?' diyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle biz, toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye bir an önce seçimin olmasını istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmek üzere İstanbul Sanayi Odası'na geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

"SANAYİCİ KENDİ ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİNİN DAHA İYİ BİR HAYAT YAŞAMASINI İSTER"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşmeler çok iyi geçti. Hem sorunları öğrendik, doğrudan doğruya sorunu yaşayan değerli sanayici yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık. Karamsar olmamamız gerektiğini, Türkiye'nin bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu, kadroların olduğunu, yeni kural ve yeni kurumlar ile yola çıkıldığı takdirde tüm bu sorunların aşılacağı ifade edildi. Asgari ücret konusunda elbette her sanayici kendi çalıştırdığı işçinin daha iyi bir ücret ve hayat standardı yaşamasını ister. Yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem de çalışanları olumsuz etkilediği dillendirildi" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN 5 BİN 376 LİRA NET İŞÇİYE VERİLMELİ"Kılıçdaroğlu "Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken dolar kuru olarak asgari ücretin karşılığı 384 dolardı. Bugün dolar kuru yine yükselmiş, bugünkü dolar kuru ile çarpılsın 384 dolar karşılığı Türk Lirası işçiye asgari ücret olarak verilsin. 2 bin 825 lira net asgari ücret yılbaşında 384 dolardı. Şimdi 14 lira dolar ki, 14'ü de aştı galiba bildiğim kadarıyla. 14 olarak hesap edilirse dolar kuru bugün itibariyle 5 bin 376 lira net işçiye para verilmesi lazım. Bunun bir de vergi yükü var. Asgari ücretin sanayi gücünde uluslararası rekabeti etkilememesi için asgari ücretin vergiden muaf olması lazım" diye konuştu.

"TOPLUM BÜYÜK SORUNLARLA KARŞILAŞMASIN DİYE ERKEN SEÇİM DİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin işadamlarına '100 milyon dolar bozdurun' dediği iddiası Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu  "Bu konu gündeme gelmedi. Devlet akılla yönetilir, mantıkla yönetilir, bilgiyle yönetilir devlet dayatma ile yönetilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Devlet şu anda savruluyor. Merkez bankası kendisine ait olmayan dolarları satarak 'acaba doları frenleyebilir miyim?' diyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle biz toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye bir an önce seçimin olmasını istiyoruz. Gecikilen her günün topluma maliyeti artacaktır. Gıda krizi ile karşılaşacağız. Ekilmeyen topraklarımız var. Çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Acaba iktidarın bundan haberi var mı? Saray ve şürekanın bundan haberi var mı? Emin olun dünyadan haberleri yok. Ülkeyi yönetemiyorlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnatla devlet yönetilmez. Ben inat ettim böyle yapacağım diyor. Etrafındaki hiç bir bakan da ya efendim bu yanlıştır diyemiyor hiç bir bürokrat bu yanlıştır diyemiyor. Dediği zaman görevinden olacak" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - Son Dakika


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