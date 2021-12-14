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KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

14.12.2021 16:43

ASGARİ ücret görüşmeleri hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılının başında asgari ücretin 384 dolar olduğunu hatırlatarak, "Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi.

ASGARİ ücret görüşmeleri hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılının başında asgari ücretin 384 dolar olduğunu hatırlatarak, "Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtımına katıldı. Tanıtımda konuşan Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili öneride bulunarak, "Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üzerinde asgari ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret. 2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. Bugünkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de onların olsun" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Asgari Ücret, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ - Son Dakika


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