Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

1 saat önce

Asgari ücreti değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Ocak itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı ve mart ayında kazandıkları belediyelerde çalışanlara ocak-mart arasındaki farkın da ödeneceği açıklamasını yineledi.

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu, System.String[]
Asgari ücreti değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Ocak itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı ve mart ayında kazandıkları belediyelerde çalışanlara ocak-mart arasındaki farkın da ödeneceği açıklamasını yineledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:08 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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