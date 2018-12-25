Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu
1 saat önce
Asgari ücreti değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Ocak itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı ve mart ayında kazandıkları belediyelerde çalışanlara ocak-mart arasındaki farkın da ödeneceği açıklamasını yineledi.
Asgari ücreti değerlendiren CHP
lideri Kılıçdaroğlu
, 1 Ocak itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı ve mart ayında kazandıkları belediyelerde çalışanlara ocak-mart arasındaki farkın da ödeneceği açıklamasını yineledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:08
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