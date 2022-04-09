Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi

09.04.2022 15:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda 'Atatürk'ü Anlamak' dersini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda 'Atatürk'ü Anlamak' dersini anlattı.

CHP Parti Okulu'nun hazırladığı 2 gün sürecek 'Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi', bugün Ankara'daki Bülent Ecevit Parti Okulu'nda başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılarak 'Atatürk'ü Anlamak' konulu dersi anlattı. Ders, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi

YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı (2) Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı (2) Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda ders anlattı Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda ders anlattı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:58 O ünlüler rahat bir nefes aldı: Thodex reklamında oynadıkları için haklarında suç duyurusu yapılmıştı, takipsizlikle sonuçlandı
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:49 Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda ne kadar, kasapta ne kadar? İşte aradaki büyük fiyat farkı ve karşılaştırmalı rakamlar
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 16:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk'ü Anlamak' dersi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement