Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın Mesajı: "Rahmetle Anıyor, Terörü ve Terör İşbirlikçilerini Bir Kez Daha Lanetliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın Mesajı: "Rahmetle Anıyor, Terörü ve Terör İşbirlikçilerini Bir Kez Daha Lanetliyorum"

10.06.2022 01:09
Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın Mesajı: "Rahmetle Anıyor, Terörü ve Terör İşbirlikçilerini Bir Kez Daha Lanetliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bundan 5 yıl önce alçakça bir terör saldırısı sonucu öğrencilerinden ve yaşamdan koparılan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum” mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan 5 yıl önce alçakça bir terör saldırısı sonucu öğrencilerinden ve yaşamdan koparılan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum" mesajı yayınladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıldönümünde andı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Bundan 5 yıl önce alçakça bir terör saldırısı sonucu öğrencilerinden ve yaşamdan koparılan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum"

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi' çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi' çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi olması Sünni kesim için endişedir' sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi olması Sünni kesim için endişedir' sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Aybüke Yalçın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın Mesajı: 'Rahmetle Anıyor, Terörü ve Terör İşbirlikçilerini Bir Kez Daha Lanetliyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:31 Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 01:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın Mesajı: "Rahmetle Anıyor, Terörü ve Terör İşbirlikçilerini Bir Kez Daha Lanetliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement