Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Babalar Günü" mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Babalar Günü" mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Kılıçdaroğlu mesajında, çocuklarıyla görüntülerini de içeren 1 dakikalık video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:39 Kaynak: AA
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