Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Dönmez'e Elektrik Yanıtı: "Yazdığın Yalansa Hemen İstifa Edecek Misin? Sizi Gidi Algıcılar Sizi" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Dönmez'e Elektrik Yanıtı: "Yazdığın Yalansa Hemen İstifa Edecek Misin? Sizi Gidi Algıcılar Sizi"

24.04.2022 22:15
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Dönmez'e Elektrik Yanıtı: "Yazdığın Yalansa Hemen İstifa Edecek Misin? Sizi Gidi Algıcılar Sizi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e "Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu da Dönmez'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Dönmez'in tweetini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Enerji, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Dönmez'e Elektrik Yanıtı: 'Yazdığın Yalansa Hemen İstifa Edecek Misin? Sizi Gidi Algıcılar Sizi' - Son Dakika


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