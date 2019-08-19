Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'u telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dursun'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Ersoy'a başsağlığı diledi.
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