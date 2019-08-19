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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu

57 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dursun'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Ersoy'a başsağlığı diledi.

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


Kemal Kılıçdaroğlu, mehmet ersoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:19 Kaynak: DHA
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